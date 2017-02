Jenny Alm blev topscorer for Team Esbjerg med syv mål i sejren over FCM Håndbold.

Team Esbjerg-træner: En vigtig kamp for moralen

Pointene var ikke specielt vigtige for Team Esbjerg, som søndag vandt en kneben sejr på 22-21 hjemme over FCM Håndbold i Champions League.

- Det var ikke en vanvittig vigtig kamp for os rent pointmæssigt. Vi har udspillet vores chance i Champions League.

- Men det var en vigtig kamp for moralen, i forhold til at vi går ind til de her vigtige kampe i grundspillet. Vi ved, at selvtillid kan give sejre, siger Lars Frederiksen.

Team Esbjerg var foran med 22-18, da der manglede få minutter af kampen, men alligevel var føringen ved at blive sat over styr.

- Det er aldrig nemt at vinde over FCM, og det blev spændende til sidst. Vi førte med fire mål, da der manglede fire minutter, påpeger Lars Frederiksen.

FCM blev afholdt fra at score i 13 minutter i kampens slutfase, og det blev afgørende.

- Vi stod fint i forsvaret. Og så lavede vi meget få fejl i angrebet, som normalt har givet os problemer. Det er to vigtige elementer i spillet, forklarer Team Esbjerg-træneren.

Team Esbjerg er stadig ikke sikker på at nå i slutspillet i denne sæson i Primo Tours Ligaen, og det bliver det store mål for holdet.

- Vi er på vej, i forhold til hvordan vi startede ud i foråret. Der tabte vi til nogle hold, vi normalt plejer at slå klart.

- Vi har også lige tabt med et par stykker til Viborg og FCM på udebane i ligaen, så det var rart at vise, at vi kan vinde på hjemmebane.

- Så jeg synes, vi tager skridt i den rigtige retning. Nu begynder den hårde kamp om at komme med i slutspillet, siger Lars Frederiksen.