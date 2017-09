Team Esbjerg sænker Randers i håndboldligaen

Fra sidelinjen kunne Esbjerg-træner Jesper Jensen se sine spillere slå et hul i begyndelsen af anden halvleg.

Efter en jævnbyrdig første halvleg, der sluttede 11-11, trak hjemmeholdet fra umiddelbart efter pausen og kom på 17-13.

En af hovedårsagerne var en stærkt spillende Sandra Toft i Esbjerg-målet. Toft er blot en af mange Esbjerg-udskiftninger i sommerpausen, hvor vestjyderne også har skiftet ud på trænerposten.

I 2015/16-sæsonen førte Lars Frederiksen Esbjerg frem til mesterskabet, men en skuffende syvendeplads i sidste sæson fik klubledelsen til at reagere og forfremme assistenten Jesper Jensen til cheftræner.

Efter ti minutters stillingskrig udbyggede Esbjerg føringen til 20-15, og det lykkedes ikke gæsterne fra Randers at svare igen.

- Jeg er både glad og lettet, for vi havde brug for at vinde en hjemmekamp, siger Jesper Jensen.

- Vores forsvar stod fantastisk foran en dygtig Sandra Toft, og de få gange Randers fandt huller, fik vi rettet det forholdsvis hurtigt, siger Esbjerg-træneren.

- Vi har en fornemmelse af, at vores niveau er forholdsvist højt på nuværende tidspunkt af sæsonen, men vi manglede at vise det i kamp.

- Jeg tror, at sådan en sejr på hjemmebane tager trykket af spillerne, så de nemmere kan præstere på højt niveau næste gang, siger Jesper Jensen.

Efter tre spillerunder står Esbjerg noteret for fire point efter to sejre og et enkelt nederlag. Randers HK, der vandt DM-guld i 2012, har to point.

I et andet opgør slog TTH Holstebro på hjemmebane oprykkerne fra Ajax København med 24-15. TTH Holstebro topper ligaen med seks point, mens Ajax med nul point har tabt tre gange i træk.