Team Esbjerg-boss: Vi skal tilbageerobre mesterskabet

- Vores målsætning er uændret, og Team Esbjerg skal tilbage til toppen af dansk kvindehåndbold og spille med i Europa.

- Allerede i den nye sæson går vi hårdt efter at tilbageerobre det danske mesterskab, siger Bjarne Pedersen til klubbens hjemmeside.

Formanden oplyser, at ledelsen allerede ved ansættelsen af Jesper Jensen som assistenttræner i januar betragtede ham som fremtidens mand i klubben.

Forløbet af denne sæson, hvor Team Esbjerg skuffende missede slutspillet som forsvarende mester, samt udsigten til en stærkt forandret spillertrup har fremskyndet generationsskiftet, forklarer Bjarne Pedersen.

- Vi er en klub med høje ambitioner, det har Jesper også, og jeg tror, vi passer godt sammen.

- Han er helt bevidst om, at han står over for en stor udfordring, lyder det fra Bjarne Pedersen.

Han varsler desuden, at klubben vil præsentere en ny assistenttræner inden for kort tid.

Endvidere bliver en af Jesper Jensens første opgaver at få tilført yderligere en til to spillere for at forstærke truppen.