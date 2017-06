Team Danmark støtter speedskating frem mod vinter-OL

Det oplyser Team Danmark i en pressemeddelelse.

- Dansk Skøjte Union - og ikke mindst landstræner Jesper Carlson - har gjort et rigtig godt arbejde med at skabe gode sportslige rammer omkring speedskaterne, siger Team Danmark-direktør Lone Hansen og fortsætter:

- Projektstøtten frem mod OL skal gøre det muligt at optimere yderligere og forhåbentlig være med til at give de sidste procenter, der skal til for at sikre et godt resultat i Pyeongchang i 2018, siger hun.

Med støtten får Viktor Hald Thorup og Elena Møller Rigas bedre muligheder for en mere sammenhængende hverdag.

Samtidig baner den vejen for en deltidsansættelse af landstræner Jesper Carlson, så han kan deltage ved konkurrencer og træningssamlinger.

Det vækker glæde hos duoen.

- Jeg havde slet ikke forestillet mig at stå her i dag og snakke om OL. Team Danmark-støtten giver os nu mulighed for at satse fuldt ud. Det har taget et stort pres væk fra mine skuldre, siger Elena Møller Rigas.

Kollegaen bakker op:

- Helt konkret betyder støtten for mig, at den sidste brik falder på plads. Sammen med personlige sponsorater gør det, at jeg kan skøjte på fuld tid frem mod OL, lyder det fra Viktor Hald Thorup.

Det sportslige resultatmål for OL-projektet er for begge speedskatere en placering i top-5 i disciplinen mass start.