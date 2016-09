Atletikudøveren Daniel Wagner (th.) stod bag to af de danske medaljer ved OL for handicappede atleter i Rio de Janeiro.

Team Danmark kigger frem efter succesfuldt para-OL

- Team Danmark har et godt samarbejde med para-atleterne og Parasport Danmark, og jeg er glad for at se, at deres hårde arbejde belønnes med så flot et resultat.

Succesen betyder dog ikke, at man vil hvile på laurbærrene. Hos Team Danmark er man allerede i gang med at kigge frem mod både OL og para-OL i Tokyo i 2020.

- I Team Danmark er vi allerede i arbejdstøjet i forhold til at fokusere og investere i de områder, hvor vi kan se, at vi kan udvikle potentialerne i dansk eliteidræt, siger Lone Hansen.

- Det er et langt, sejt træk. Det kræver opbakning - også økonomisk og politisk. Vi har alle muligheder for at fastholde succesen, så vi også efter para-OL og OL om fire år kan samles om at juble sammen med de danske atleter.

Ved august måneds OL i Rio hentede Danmark 15 medaljer, hvilket var langt over målsætningen på ti medaljer.