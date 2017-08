Team Danmark efter god dansk sommer: Vi har knækket koden

Det mener Team Danmark-direktør Lone Hansen. I en kommentar fra organisationen gør hun status over den danske sportssommer.

Den snart overståede sommer har budt på flere store danske sportsresultater, der alle vidner om et vellykket stykke elitearbejde.

- Med sommerens mindeværdige danske EM- og VM-medaljer - ingen nævnt, ingen glemt - fortjener atleterne enorm respekt, ros og hæder for deres præstationer, skriver Lone Hansen på Team Danmarks hjemmeside.

- Det er en kæmpe inspiration at se, hvor ambitiøst, målrettet og dedikeret, de arbejder hver eneste dag for at lykkes, lyder det.

Det seneste store danske resultat kom så sent som søndag. Her sikrede badmintonstjernen Viktor Axelsen sig VM-guld i Glasgow.

Men også i blandt andet cykling, parasport, dressur, kajak, orienteringsløb, fodbold og svømning er det blevet til medaljer.

Direktør Lone Hansen fremhæver kombinationen mellem uddannelse og elitesport som et positivt element i det danske elitearbejde.

- Det gør mig stolt, at vi har skabt en eliteidrætsmodel i Danmark, hvor vi giver de bedste atleter mulighed for at uddanne og udvikle sig sideløbende med deres sportslige karriere, skriver hun.

- Det er en model, som giver resultater på begge arenaer. Atleterne præsterer på så højt niveau, at Danmark er en af verdens mest vindende idrætsnationer målt på indbyggertal.

- Vi har med Team Danmarks eliteidrætsmodel knækket koden til at udvikle verdensklasse på en ordentlig måde.

Selv om det har været en god sommer for dansk sport, så har medaljehøsten ikke været helt så stor som i 2013.

2013 er det seneste år, der ligesom 2017 kom lige i hælene på et OL.

- Skal vi fastholde niveauet, skal vi hele tiden arbejde innovativt for at finde nye marginaler og arbejde endnu smartere, skriver Lone Hansen.