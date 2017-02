Talent forlænger og kræver Århus Håndbold på landkortet

- Jeg er rigtig glad for at spille i Århus Håndbold. Jeg synes, det er en god klub, som passer godt til mit temperament.

- Der er ambitioner i klubben samt et godt træningsmiljø, hvor der er fokus på et seriøst stykke arbejde, siger Henneberg til klubbens hjemmeside.

22-årige Henneberg har i denne sæson fået langt mere ansvar, end da han startede i klubben tilbage i 2014.

- Det betyder meget, at jeg har fået tildelt større ansvar på trods af min forholdsvise unge alder. Mit mål er at skubbe Århus Håndbold helt derop, hvor det er rigtig sjovt.

- Vi er trods alt Danmarks næststørste by, så jeg synes, at vi skal have Århus Håndbold på landkortet for alvor, mener Henneberg.

Århus Håndbold-træner Erik Veje Rasmussen vurderer, at Henneberg kan blive A-landsholdsspiller i fremtiden.

- Sebastian er et meget stort talent. Han er en værdifuld tovejsspiller, som vil udvikle sig yderligere hen over de næste par år.

- Han er en spiller, der kan gøre sig forhåbninger om at komme på landsholdet, hvis han kan holde sig nogenlunde fri for skader.

- Sebastian er en dynamisk spiller, der har en god fornemmelse for spillet og et godt overblik over banen.

- Hvis udviklingen går, som vi håber, så vil han blive en vigtig nøglespiller for Århus Håndbold i fremtiden, lyder det fra Erik Veje.