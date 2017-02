New England Patriots fik fat i Matt Ryan på et vigtigt tidspunkt i fjerde quarter af Super Bowl. Billedet her er fra tidligere i kampen.

Tabende quarterback erkender dyr fejl i Super Bowl

Matt Ryan ønsker, at han havde handlet anderledes på et af de afgørende spil i Super Bowl.

Ved stillingen 28-20 begik Atlanta Falcons-quarterback Matt Ryan en fejl, da han blev nedlagt, så holdet kom uden for field goal-afstand.

Atlanta Falcons lignede længe en vinder af den 51. udgave af Super Bowl, men holdet formøblede en føring på 28-3, så sejren endte hos Tom Brady og New England Patriots.

Et field goal ville have givet tre point, og så havde Atlanta været foran med to scoringer.

- Det er hårdt at tænke på. Jeg ville ønske, at jeg kunne have skilt mig bedre af med bolden i den situation, siger Matt Ryan.

- Det vil helt sikkert gøre ondt i noget tid. Det er hårdt, når man er kommet så langt, men man ikke har fået det resultat, som man ønsker.

- Vi skal lægge det bag os, og så kommer vi forhåbentlig tilbage i Super Bowl igen, siger quarterbacken.

New England Patriots straffede Matt Ryans fejl kort efter ved at udligne til 28-28, før holdet vandt Super Bowl efter overtid. Det var første gang, at en Super Bowl gik i overtid.

Atlanta Falcons' cheftræner, Dan Quinn, lægger ikke fingre imellem, når han skal fortælle om skuffelsen.

- Det gør helvedes ondt.

- Det er en, man mærker i omklædningsrummet. Man kan ikke bare parkere det mentalt.

- Når vi i morgen ser kampen igen, er der helt sikkert ting, vi tænker, at vi burde have gjort anderledes, siger Dan Quinn, inden han kommer med lidt ros til sine spillere.

- Jeg var imponeret over, hvor hårdt drengene kæmpede for det. Det er derfor, det gør så ondt lige nu, siger Dan Quinn.

Atlanta Falcons har aldrig vundet Super Bowl.