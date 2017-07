Tårevædet Venus Williams afbryder pressemøde efter sejr

Det var dog ikke sejren på 7-6, 6-4 over Elise Mertens, der var årsagen til den tætpakkede pressesal.

Men derimod fordi Williams i juni var involveret i en trafikulykke, der senere skulle koste den 78-årige Jerome Barson livet.

Normalt tiltrækker selv de største stjerner sjældent mere end en snes journalister, men antallet passerede 50, da Williams var annonceret i den store pressesal klokken 17.10 dansk tid.

De måtte vente yderligere ni minutter, inden Williams indtog podiet. Uden noget form for smil, som normalt kendetegner en vinder.

Med en rolig og forsigtig facon tog hun imod flere spørgsmål, der kredsede om den fatale ulykke. Men ganske elegant fik hun drejet svarene i retning af tennis.

- Jeg har spillet meget tennis de seneste uger. Det er fantastisk at komme til Wimbledon. Det er som at komme hjem, lød Williams' svar.

Men da hun for femte gang blev spurgt ind til følelserne omkring ulykken, tog hun hul på det svære emne.

- Jeg er knust. Jeg kan ikke beskrive det med ord, sagde Williams og kæmpede med at holde tårerne tilbage.

Den kamp tabte hun. Da hun havde forsøgt at sunde sig i et langt minut, valgte hun at afbryde seancen og forlade salen.

Knap fem minutter senere vendte hun kort tilbage og besvarede de sidste sportsrelaterede spørgsmål, før hun fik fred.

Den 37-årige Williams var ifølge en politirapport fra Palm Beach Gardens i Florida skyld i trafikulykken 9. juni. Med otte kilometer i timen kørte hun over for rødt lys, da en bil med et ældre ægtepar kørte ind i siden på hende.

Selv har Williams sagt, at hun kørte ind i krydset, da der var grønt lys, men at hun blev tvunget til at standse midtvejs på grund af trafikken foran hende.

Politiet efterforsker stadig ulykken, og Williams er hverken sigtet eller tiltalt i sagen. Men familien til afdøde Jerome Barson har gennem en advokat udtalt, at den agter at sagsøge tennisspilleren.

Nu skal Williams forsøge at holde fokus på Wimbledon, som hun har vundet fem gange i single.

Efter planen skal hun i aktion i anden runde på onsdag.