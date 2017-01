Tålmodig Wozniacki slår OL-guldvinder Puig i australsk hede

Danskeren vandt 6-3, 2-6, 6-4 over OL-guldvinder Mónica Puig fra Puerto Rico efter en tæt kamp, der varede over to timer.

Den tredje kamp mellem de to blev dermed en tæt affære. Tidligere vandt Puig i Eastbourne i 2016, mens Wozniacki var bedst i deres første indbyrdes opgør i 2014 i Miami.

Wozniacki sad på kampen fra starten, og danskerens tålmodige stil så ud til at irritere den ivrige Puig.

Puertoricaneren prøvede gentagne gange at overliste Wozniacki med vinderslag, men den tidligere verdensetter fik gang på gang presset sin modstander til at lave fejl.

Efter et par misbrugte sætbolde tog Wozniacki første sæt 6-3 uden for alvor at have været presset.

Men andet sæt blev en anden historie.

Puig kom som forvandlet ud til sættet, og den ivrige OL-vinder kom hurtigt foran 4-0. Wozniacki måtte åbenlyst frustreret slå ud med armene og brugte blandt andet en challenge på at udfordre en bold, der var klart inde.

Danskeren tabte andet sæt klart med cifrene 2-6.

Tredje sæt blev kampens tætteste, men Wozniacki viste sig til sidst at være for stærk for Puig.

De mange lange dueller endte oftest ud til fordel for Caroline Wozniacki, og Puig lavede da også tydeligt frustreret en række dobbeltfejl - blandt andet to i streg.

Til sidst blev Caroline Wozniacki for meget for Puig, der tabte sættet 4-6.

Kampen varede over to timer i Sydneys varme. Mandag under kampen rundede temperaturen 33 grader.

Netop varmen er ofte en faktor under Australian Open i Melbourne.

Wozniacki møder i næste runde Julia Putintseva, som sidste år sendte danskeren ud af Australian Open i første runde.

Den 23-årige Puig, der vandt guld i kvindernes single ved OL i sommer i Rio de Janeiro, er nummer 32 på verdensranglisten. Wozniacki er på den seneste rangliste nummer 20.

Turneringen i Sydney slutter lørdag. To dage efter går det løs i Melbourne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.