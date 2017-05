Sygdom holder dansk badmintonstjerne ude af hold-VM

Verdensranglistens nummer fire i herresingle har længe forsøgt at komme sig over en hælskade. Det er dog sygdom, der holder den danske profil væk fra turneringen i Australien.

- Det er selvfølgelig irriterende. Jeg følte, at jeg havde styr på hælen, men så bliver jeg sat en uge tilbage med sygdom, siger Jan Ø. Jørgensen i en pressemeddelelse fra Badminton Danmark.

- Det var mit mål at blive klar til Sudirman Cup. Men jeg vidste godt, at det ville blive tough at nå at blive klar, da jeg blev syg. Så det er den rigtige beslutning, selv om det er irriterende, siger han.

Landstræner Kenneth Jonassen har i stedet for Jan Ø. Jørgensen udtaget kometen Anders Antonsen, der for nylig fik EM-sølv i Kolding.

20-årige Antonsen er udset som gardering for Viktor Axelsen, da Danmark blot skal stille med en enkelt herresingle i de enkelte holdkampe.

- Vi går stadig efter medaljer, for vi tror stadig på, at vi har et stærkt hold, siger Kenneth Jonassen.

Danmark spiller sin første kamp ved Sudirman Cup 22. maj mod Indonesien.