Sydkoreaner vinder US Open i golf med Trump som tilskuer

Der blev sat en tyk streg under Sydkoreas nærmest totale dominans i kvindegolf på søndagens sidste runde af US Women's Open.

Det var to slag bedre end hendes landsmand, den 17-årige Choi Hye-jin, der lå på en delt førsteplads inden de afsluttende 18 huller på Trump National Golf Course i Bedminster, New Jersey.

Chois håb om en sejr blev slukket på 16. hul, da hun sendte bolden i vandet til en dobbeltbogey.

Anlæggets ejer, Donald Trump, var personligt til stede for tredje dag i træk til den største turnering i kvindegolf.

Enkelte mishagsytringer blev ifølge AP hørt, da Trump ankom søndag eftermiddag for at overvære turneringens afslutning.

Da Park sluttede sin runde med flot spil på 18 hul og gik i klubhuset for at aflevere sit scorekort, hyldede Trump hendes præstation ved at vende tommelfingeren opad fra et indhegnet tilskuerområde, rapporterer AP.

Sydkoreanere har sejret i syv ud af de seneste ti års US Open for kvinder.

Blandt de ti øverste i dette års turnering var der otte spillere fra Sydkorea. Kun Carlota Ciganda fra Spanien og Shanshan Feng fra Kina, der endte på en delt femteplads, blandede sig i toppen.

Den eneste danske deltager, Nanna Koerstz Madsen, klarede ikke cuttet. Hun gik de første 36 huller i 11 slag over banens par.

Turneringen havde en samlet præmiesum på fem millioner dollar.