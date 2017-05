Sydkorea vælter Kina ned fra tronen i Sudirman Cup

De tidobbelte og forsvarende mestre fra Kina var storfavoritter til at tage den samlede sejr, men sydkoreanerne leverede overraskelsen.

Sydkorea vandt badmintonturneringen Sudirman Cup for første gang i 14 år efter en samlet 3-2-sejr over Kina i Australien.

Det var fjerde gang, at sydkoreanerne vandt turneringen for blandede hold, men første gang siden 2003. Turneringen spilles hvert andet år.

Der blev spillet fem kampe i fem forskellige rækker, og i den afgørende kamp vandt den sydkoreanske mixeddouble Choi Sol-Gyu og Chae Yoo-Jung over kineserne Lu Kai og Huang Yaqiong.

Sydkoreanerne vandt den femte og sidste kamp med de overbevisende sætcifre 21-17, 21-13.

Kina, som havde haft et jerngreb om Sudirman Cup fra 2005 til 2015, var foran med 2-1 i kampe efter de første tre kampe i finalen.

I den første kamp havde Kinas herredouble og olympiske mestre, Fu Haifeng og Zhang Nan, vundet i to sæt over et sydkoreansk par.

I damesingle, hvor Kina måske mangler lidt kvalitet, vandt Sydkoreas OL-bronzevinder Sung Ji-hyun 21-12, 21-16 over He Bingjiao.

Verdensstjernen og den olympiske mester, Chen Long, sørgede i herresingle for en kinesisk føring på 2-1 i kampe før de to sidste doublekampe.

Den sydkoreanske damedouble Chang Ye-na og Lee So-hee udlignede dernæst til 2-2 i kampe efter sejr over et kinesisk par.

I den femte kamp var det en sensation, at den sydkoreanske mixeddouble kunne vinde og sørge for den samlede sejr over badmintonstormagten Kina.

Danmark røg i år skuffende ud i kvartfinalen efter et samlet nederlag til Thailand.