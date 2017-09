Sydafrika accepterer at spille VM-kvalifikationskamp om

Safa meddeler, at man ikke vil appellere Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) beslutning om at spille kampen om, efter at Fifa i marts udelukkede kampens dommer på livstid.

Den ghanesiske dommer Joseph Odartei Lamptey fløjtede i november sidste år fejlagtigt for hånd på bolden og tildelte Sydafrika et straffespark efter 43 minutter ved stillingen 0-0.

Sydafrikanerne scorede på straffesparket og vandt siden hjemmekampen med 2-1.

Safa er ikke overraskende dog utilfreds med Fifas afgørelse.

- Hvorfor fik Fifa ikke lavet et integritetstjek af dommeren, når man har alle disse muligheder, siger advokaten Norman Arendse fra Safa til nyhedsbureauet AP.

Han siger samtidig, at Safa forbeholder sig "retten til at sagsøge for skader", formentlig med reference til en eventuelt mislykket kvalifikation til VM i Rusland for Sydafrika.

Meddelelsen om, at kampen skal spilles om, er godt nyt for Senegal, som halter efter flere andre hold i den afrikanske VM-kvalifikation.

Senegal er nummer tre i gruppe D med fem point for tre kampe, mens Kap Verde og Burkina Faso begge har seks point for fire kampe.

Sydafrika har efter Fifas afgørelse kun et enkelt point for tre kampe. Holdet mangler at spille tre kampe.

Kun gruppevinderen kommer med til VM i Rusland næste sommer.