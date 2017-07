Svømmetalent stråler i Pernille Blumes fravær

- Det er tredje gang, at jeg svømmer under 26 sekunder, og det er anden gang på to uger. Så jeg er super tilfreds, siger hun til TV2 Sport og udtrykker forhåbning om endnu en forbedring af sin personlige rekord:

- Jeg tror godt, jeg kan finde et par tiendedele, siger hun.

OL-guldvinderen Pernille Blume var egentlig tilmeldt samme konkurrence, men hun valgte at spare kræfterne til fredag aften, hvor hun skal svømme finale i 100 meter fri.

Hos Herrerne blev det ikke til en semifinaleplads for Viktor Bromer i 100 meter butterfly. Nordjyden blev nummer 33 ud af 72.

- Det var måske lidt for stille og roligt, konstaterer han.

Alligevel ser han tilbage på en god oplevelse ved VM. Onsdag blev han nummer syv i finalen i 200 meter butterfly.

- Generelt har VM været en god oplevelse. Jeg kommer til at se tilbage på det her med et smil på læben, siger han til TV2 Sport.

Herrernes 4 x 200 meter fri-holdkap opnåede ikke en plads i finalen. I kvalifikationen blev Anders Lie Nielsen, Daniel Skaaning, Marcus Krøyer og Sebastian Ovesen nummer 12 ud af 17.