Svømmestjerne rejser sig med endnu en VM-guldmedalje

Det var første gang, den 20-årige stjernesvømmer tabte en VM-finale.

Torsdag var Ledecky så atter i bassinet for at svømme om metal i en finale, og her kom hun tilbage på vindersporet.

Sammen med det øvrige amerikanske hold vandt hun guld i kvindernes 4 x 200 meter fri.

Det var Katie Ledeckys VM-guldmedalje nummer 13 i karrieren, hvilket er rekord.

Faktisk slog Ledecky rekorden, da hun hentede sin guldmedalje nummer 12 ved det nuværende langbane-VM i Budapest.

- Det var en stor sejr for os. Jeg havde ingen frustrationer fra i går (onsdag, red.) tilbage. Jeg stolede på mine holdkammerater og på, at vi kunne gøre det sammen, siger Katie Ledecky ifølge AFP.

Onsdagens missede guldmedalje i 200 meter fri betød også, at Katie Ledecky mistede muligheden for at tangere rekorden for flest guldmedaljer ved ét VM.

Rekorden lyder på seks guldmedaljer.

Katie Ledecky har indtil videre hentet fire guldmedaljer og en sølvmedalje i Ungarn. Hun har stadig mulighed for at hente en medalje mere i 800 meter fri.