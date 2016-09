Svømmeforbund ignorerede dopingadvarsler op til OL

En skidt sag ser ud til at have ramt Det Internationale Svømmeforbund (Fina).

Den nationale, irske tv-station RTE har fået fat i et brev fra de tre, hvor de henvender sig til Fina-præsidenten, Julio Maglione. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Her skriver de tre, som blandt andre inkluderer professor Andrew Pipe, der stod i spidsen for DCRB, at de er skuffede over, at panelets råd ikke blev efterfulgt.

- På trods af anti-doping-ekspertisen hos panelets medlemmer, valgte Fina at ignorere vores råd, lyder det i brevet til præsidenten.

- Vi er skuffede over, at vores anbefalinger ikke blev fulgt - og endnu mere skuffede over, at vi ikke fik nogen som helst forklaring på Finas beslutning, lyder det.

DCRB foreslog, at alle russiske svømmere inden OL skulle have foretaget dopingkontrol af uafhængige myndigheder.

Det endte dog med, at det kun var syv ud af 37 russiske svømmere, der blev nægtet adgang til OL. Det var de svømmere, der havde tidligere dopingdomme eller var nævnt i den såkaldte McLaren-rapport om det omfattende russiske svindel med doping.

Det endte dog med, at de syv alligevel fik lov til at stille op til OL, da de appellerede deres udelukkelser til Den Internationale Sportsdomstol (CAS).

Dermed fik blandt andre den russiske svømmestjerne Yulia Efimova lov til at deltage.