Erik Sviatchenko havde svært ved at dæmme op for Lionel Messi og de øvrige Barcelona-stjerner.

Sviatchenko efter 0-7: Det er en smule pinligt

Erik Sviatchenko mente, Celtic lod sig presse for langt tilbage i nederlaget til Barcelona i Champions League.

Sammen med holdkammeraterne i skotske Celtic blev det til et ydmygende nederlag på 0-7 til FC Barcelona på Camp Nou.

- Det er selvfølgelig en lille smule pinligt at få sådan en lussing. Man håber at undgå en snitter som den, men vi må bare forsøge at komme videre både individuelt og som hold, siger Erik Sviatchenko til TV3+.

Han blev skiftet ud ved stillingen 0-5 midt i anden halvleg. Inden det stod så galt til, havde skotterne misbrugt et straffespark ved stillingen 0-1. Men ellers var det spil til et mål, nemlig skotternes.

- Vi havde et straffespark og håbede at kunne komme med noget, men det slog fejl, og så blev vi myrdet den anden vej i stedet for.

- Vi blev presset for langt tilbage på banen og havde ikke pres nok på boldholderen. Vi blev lidt skræmt. Men en lektion er en lektion.

- Man skal forvente sig mere af os i resten af gruppespillet. Vi skal komme ud med et andet udtryk og bevare troen, siger Sviatchenko.

Celtics manager, Brendan Rodgers, forsøgte at glatte ud efter nederlaget.

- Det var en hård aften, men det var ikke pinligt. Barcelona gør det samme mod bedre hold end vores.

- Nederlaget er en skuffelse. Det var en lærerig kamp for vores unge spillere, siger Rodgers til klubbens Twitter-konto.

De øvrige hold i gruppen er Manchester City og Borussia Mönchengladbach. Deres kamp blev udsat til onsdag aften på grund af voldsomt regnvejr i Manchester.