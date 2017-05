Sverige udmatter Finland i nordisk VM-semifinale

Der var dømt nordisk brag i den ene semifinale ved VM i ishockey, da Sverige og Finland spillede om retten til at kæmpe om guld mod Canada søndag.

Finland kom ellers aggressivt ud og truede det svenske mål i det første minut, men ved første lejlighed i modsatte ende slog de gulblusede til.

Direkte efter en faceoff i Finlands zone hamrede Alexander Edler et slagskud ind bag Harri Sateri i det finske mål.

Men finnerne kom sig hurtigt over chokstarten.

Inden uret rundede fem minutters spil udnyttede Joonas Kemppainen skidt svensk backspil til at udligne til 1-1.

Ud over mål var der også øretæver i luften fra start mellem de to ishockey-arvefjender.

På de første fem minutter havde dommerne tre gange måttet stoppe håndgemæng mellem de to holds spillere og sende en mand fra hvert hold til afkøling i straffeboksen.

Herefter faldt der lidt mere ro over kampen, som var meget jævnbyrdig med masser af dueller og få store chancer i resten af første periode.

De svenske favoritter kom godt ud til anden periode. Finnerne var lidt på hælene, og det kostede nogle udvisninger, som blev kostbare.

Først udnyttede backen John Klingberg et powerplay til at bringe Sverige på 2-1, og senere i perioden var det den svenske topscorer William Nylander, som fandt plads tæt under mål og gjorde det til 3-1 med sin syvende VM-scoring.

Finnerne kunne slet ikke følge med, trætheden blev mere udtalt, og frustrationerne kom snigende. Det gav igen nogle bataljer mod periodens slutning.

Finland forsøgte at komme tilbage i tredje periode, men svenskerne virkede i fuld kontrol hele vejen.

Seks minutter før tid faldt den endelige afgørelse. Joakim Nordström gjorde det til 4-1, og det slukkede håbet for Finland.

I den anden semifinale vandt Canada 4-2 over Rusland efter at have været bagud 0-2.