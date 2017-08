Sverige taber vigtigt VM-skridt efter nederlag i Bulgarien

- Jeg ved ikke, hvad det er, der går galt. Vi spiller ikke godt de første 45 minutter. Vi giver to unødvendige mål væk. Jeg synes, at vi var bedre i anden halvleg, men havde svært ved at få bolden i mål, siger RB Leipzig-spilleren Emil Forsberg til det svenske nyhedsbureau TT.

Det var en skuffet svensk landstræner, der mente, at hans hold var præget af, at de europæiske ligaer først for alvor er begyndt.

- Vi ramte ikke vores maksimale niveau, som man skal i disse kampe. Man er afhængig af at alt stemmer. Jeg ved ikke, hvorfor det ikke gjorde det. Måske skyldes det, at spillerne ikke er kommet ordentlig i gang med sæsonen i deres klubber, siger den svenske landstræner Janne Andersson.

Dermed er Sverige nummer to i deres kvalifikationspulje med 13 point.

Svenskerne er i en ren dynamitpulje, hvor også fodboldstormagter som Holland og Frankrig befinder sig.

Netop Frankrig og Holland tørnede sammen torsdag aften, hvor franskmændene kørte over et kriseramt hollandsk landshold og vandt med 4-0.

Alle hold har nu spillet syv kampe i gruppe A.

Frankrig har 16 point, Sverige har 13, Bulgarien har 12 og Holland har 10. I bunden af gruppen ligger Hviderusland og Luxembourg med henholdsvis 5 og 4 point.

Sverige skal til Hviderusland søndag, herefter møder de Luxembourg hjemme inden den sidste puljekamp, hvor der venter en udekamp mod Holland.