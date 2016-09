Sverige stopper indberetning til Wada efter hackersag

Det Internationale Antidoping Agentur (Wada) kommer ikke foreløbig til at få flere indberetninger om svenske idrætsudøveres dispensationer til at anvende medicin i forbindelse med elitesport.

Den svenske forsigtighed kommer i kølvandet på hackergruppen Fancy Bears angreb mod Wadas databaser. Angrebet har ført til, at 66 idrætsudøveres journaler er blevet offentliggjort, heriblandt journaler fra fire danske OL-atleter.

- Vi kommer ikke til at indberette noget til Wada, før vi har en bedre garanti for, at oplysningerne ikke kommer videre, siger Åke Andrén-Sandberg.

- Det er professionelle personer, som har hacket Wada. Eftersom vi bekymrer os for vores oplysninger, vil vi ikke sende dem videre. Vi har også sørget for at beskytte vores egne data bedre end nogensinde før, siger han.

I forbindelse med sagen har tennisstjernen Rafael Nadal ønsket større gennemsigtighed ved at offentliggøre alle medicinske sundhedsdata fremover.

Spanierens forslag får støtte af Antidoping Danmark. Men i Sverige møder forslaget modstand.

- Det kan aldrig være positivt, at oplysningerne kommer ud. Det er lige som alle andre sygejournaler, der handler om personlige oplysninger. Her i Sverige mener vi, at sygdomme er noget privat. Det er kun dem, som tager sig af behandlinger, som skal vide noget om det.

- Rafael Nadal har sikkert ingen mærkelig sygdom, og så er det let for ham at foreslå det. Hvis man har haft psykiske problemer, eller man har fået en abort, så er det ikke sikkert, at man vil have det ud i offentligheden, siger Åke Andrén-Sandberg.

Rafael Nadal har selv fået hacket sin Wada-journal. Af andre prominente navne finder man tennisspilleren Serena Williams, Tour de France-vinderen Chris Froome og supergymnasten Simone Biles.