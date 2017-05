Sverige sikrer VM-guld i tæt finaleslag på isen

Henrik Lundqvist blev Sveriges store helt, da svenskerne sent søndag vandt VM-guld i ishockey med en 2-1-sejr over Canada.

Dermed vandt Sverige guld for første gang i fire år.

Den ordinære spilletid endte 1-1, og ingen af holdene scorede i overtiden, og derfor skulle der straffeslag til.

Svenskerne kom foran i slutningen af anden periode, men Canada udlignede kort inde i tredje periode i opgøret, der var tæt hele aftenen.

Henrik Lundqvist var tvivlsom efter semifinalesejren over Finland, men New York Rangers-målmanden var klar til at levere i den svenske defensiv.

Sverige forsvarede sig med næb og kløer i de første 20 minutter, og stolperne reddede for Sverige i både første periode og i begyndelsen af anden periode.

Her lagde Canada et tryk i powerplay, da Niklas Bäckström var ude i to minutter for holding.

Canada øgede tempoet og kom flere gange først på pucken, og Henrik Lundqvist tog fra i det svenske mål.

Canadas Josh Morrissey fik to minutter i boksen for holding i det tætte opgør, hvor tilfældige scoringer lurede i begge ender.

Med 20 sekunder igen af anden periode var Sverige i undertal, da Bäckström atter var udvist i to minutter.

Pludselig endte pucken hos Victor Hedman, og han løftede den frem i banen og ville spille en holdkammerat fri.

Pucken fortsatte dog turen hele vejen frem mod den canadiske keeper Calvin Pickard, der droppede fælt og måtte se den sejle mellem sine ben og ende i målet.

Svensk 1-0-føring i undertal lagde derfor et pres på Canada, der skulle op imod en stærk svensk defensiv.

Lidt under to minutter skulle canadierne bruge i tredje periode, før der var udlignet i powerplay, da Sveriges Elias Lindholm var ude i to minutter.

Ryan O'Reilly fik fra tæt hold drejet pucken rundt om Lundqvist og i mål til 1-1.

Herefter blev det mere og mere nervebetonet. En fejl i en af enderne, og slaget kunne være tabt.

Canada fik Mike Matheson udvist i to minutter, og det samme skete for Sverige med lidt over et minut tilbage, hvor Canada så var i powerplay til sidst.

Det udnyttede canadierne ikke, og derfor skulle der 20 minutters overtid til, som heller ikke gav scoringer.

Derfor ventede der en sjælden afgørelse efter straffeslag, hvor Sverige scorede to gange, mens Canada ikke kunne få pucken i mål.

VM i 2018 foregår i Danmark.