Svenske volleyballherrer banker Danmark og tager bronze

Svenskerne tog tredje sæt 25-19, og så havde danskerne ryggen mod muren.

Desværre for Danmark lykkedes det ikke at vinde sættet, som svenskerne tog med 25-21, og dermed tager Sverige også bronzemedaljerne med hjem fra Gentofte Sportspark.

Landstræner Mikael Trolle var efterfølgende skuffet over, at det ikke blev til medaljer, men han havde også roser til sit hold.

- Drengene har leveret den ene fantastiske præstation efter den anden. Vi har spillet lige op med og slået verdensklassemandskaber, der udelukkende har fuldtidsprofessionelle spillere fra de store ligaer. Vi har ikke lagt os ned på noget tidspunkt. Og vi kvalificerede os til Final 4, siger han.

- Det her unge hold har kæmpe ambitioner. Jeg er sikker på, at der er store ting i vente for dem. Vi har et klart mål om at kvalificere os til EM i 2019, siger Mikael Trolle i en pressemeddelelse fra Volleyball Danmark.

Senere søndag spiller Ukraine og Makedonien finale.