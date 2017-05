Svensk storkamp aflyst efter forsøg på matchfixing

En spiller fra AIK er blevet tilbudt en stor sum penge for at underpræstere i kampen mod IFK Göteborg. Det skriver svenskfotboll.se.

IFK Göteborg skulle hjemme have mødt AIK Stockholm i Allsvenskan torsdag aften, men opgøret er blevet aflyst.

En kamp i den bedste svenske fodboldrække er blevet aflyst efter et forsøg på matchfixing.

- Det her er et meget alvorligt angreb mod svensk fodbold, og det kommer vi aldrig til at acceptere, siger Håkan Sjöstrand, som er generalsekretær i Det Svenske Fodboldforbund (SVFF).

I tirsdags kontaktede en såkaldt matchfixer en spiller fra AIK og lokkede med betaling for at fremtvinge et bestemt resultat.

Matchfixeren krævede til gengæld, at spilleren skulle levere en dårlig præstation mod IFK Göteborg.

AIK-spilleren valgte at fortælle om episoden, og det har formentlig været årsag til, at sagen blev opdaget.

- Udgangspunktet for alle vores kampe er, at de skal være trygge og afgøres på et sportsligt grundlag.

- Ud fra den information, vi har, kan vi ikke garantere, at kampen mellem IFK Göteborg og AIK er en sikker kamp, som kan afgøres sportsligt, forklarer Sjöstrand.

Efter et møde besluttede Det Svenske Fodboldforbund derfor at afblæse den traditionelle storkamp. Forbundet holder et pressemøde om sagen klokken 11.15.

Politiet har startet en efterforskning af sagen.

IFK Göteborg råder over to danskere i truppen. Både Søren Rieks og Mads Albæk spiller i klubben.

Ingen af de to danskere kan udtale sig på nuværende tidspunkt, oplyser de til Ritzau.

- Kan desværre ikke udtale mig, før vi har været ude i klubben og få information, skriver Rieks i en sms.