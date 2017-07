Svensk golfstjerne lader op til majorforsvar med video

Årets British Open begynder torsdag i Southport på Englands nordvestkyst. Men optakten til titelforsvaret har ikke været god for 41-årige Stenson.

Siden sejren har det været småt med succeshistorierne fra den svenske golfstjernes side.

Godt nok høstede han en sølvmedalje ved OL i Rio de Janeiro. Men 2017 har været et sløjt år.

Bedste resultat er en delt syvendeplads i PGA-turneringen Valspar Championship. I de to seneste majorturneringer, US Masters og US Open, klarede han ikke engang cuttet.

For at forberede sig til British Open har verdensranglistens nummer otte derfor set video fra sidste års triumf.

- Jeg følte, at jeg havde brug for noget inspiration, siger Stenson til det norske nyhedsbureau NTB.

At han er forsvarende mester betyder imidlertid ikke, at han føler sig presset til at levere et stort resultat.

- Når du har vundet en major, er presset taget af dine skuldre. Så handler det mere om at komme i position til at vinde en mere, siger han ifølge AFP.

Favoritfeltet til British Open, eller The Open som den også kaldes, er stort. Og de seneste ni majors har haft forskellige vindere.

En af dem, der ventes at blande sig i topstriden, er Jordan Spieth. Han er den seneste golfspiller, der har vundet to af de eftertragtede majors på stribe.

Det gjorde han med sejre i US Masters og US Open tilbage i 2015.

- Der er flere spillere, der ikke har vundet en major, end spillere, der har vundet. Det er mest sandsynligt, at det bliver en, der har en sejr til gode, siger han til AFP.

British Open har i år deltagelse af danske Søren Kjeldsen og Thorbjørn Olesen.