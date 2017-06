Svag runde sender Thorbjørn Olesen ud af topstrid

Her gik han runden i 74 slag, hvilket var langt fra de fornemme 66 slag torsdag.

Fredagens præstation svarede til to slag over banens par, og Olesen befinder sig nu i samlet fire slag under par.

I stillingen faldt han fra tredjepladsen og ud af top-20 på et tidspunkt, hvor flere spillere dog mangler at færdigspille anden runde.

Olsen noterede sig undervejs tre birdies og tre bogeys, mens en dobbeltbogey på fjerde hul trak fra.

Lucas Bjerregaard gik fredagens runde i 72 slag - banens par - og er i samlet to slag under par. Han placerer sig lige uden for top-40.

Derimod er Thomas Bjørn ude af turneringen. Han missede cuttet efter den anden runde i 74 slag. Han sluttede i samlet fire slag over par.

Jeff Winther og Lasse Jensen er endnu ikke færdig med deres runde fredag.