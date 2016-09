Suveræne U21-danskere kan sikre EM-billet mod Rumænien

Træner Niels Frederiksens U21-landshold har hidtil præsteret til nærmest perfektion i kvalifikationsturneringen og fører gruppen efter at have hentet 19 ud af 21 mulige point.

Tirsdag aften kan EM-billetten blive definitiv med en hjemmesejr over den nærmeste konkurrent i gruppen, Rumænien.

Med en sejr vil Danmark inden de to sidste kampe være seks point foran rumænerne og vil ikke længere kunne hentes på førstepladsen, der giver direkte adgang til slutrunden.

Det første indbyrdes møde mellem de to sluttede 3-0 til Danmark på udebane, hvilket også er med til at skabe optimisme forud for den måske afgørende kamp i Aalborg tirsdag.

Niels Frederiksens medgiver da også, at hans hold må indtage favoritrollen.

- Det er svært at sige andet, når vi slog dem 3-0 på deres hjemmebane, og vi fører puljen.

- Så skal man vel turde at tage favoritværdigheden på sig, men det er også vigtigt for mig at sige, at kampen i Rumænien var mere lige, end resultatet antyder, siger Frederiksen til dr.dk.

Danmark kom skidt i gang med turneringen med 0-0 hjemme mod Wales, men siden har holdet gjort rent bord. Senest blev samme walisiske hold slået 4-0 på udebane.

Her brillerede Celta Vigo-spilleren Pione Sisto med to mål. Niels Frederiksen glæder sig over, at Sisto er tilbage i storform efter svære perioder i den seneste sæson hos FC Midtjylland.

- Mod Wales præsterede han helt fantastisk fint. De havde meget, meget svært ved at kontrollere ham. Han har haft en lidt svær periode, men har været virkelig godt kørende de sidste par måneder, siger Frederiksen.

Tirsdagens kamp i Aalborg fløjtes i gang klokken 18.45.