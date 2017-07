Suveræn Kittel smadrer al modstand i ny Tour-sejr

Både André Greipel (Lotto Soudal) og Alexander Kristoff (Katusha) havde ellers kørt sprintertogene i stilling på de sidste kilometer, men alligevel var ingen af dem i nærheden af at få skovlen under Kittel.

Især Greipel skuffede. Selv om hans holdkammerater - deriblandt danske Lars Bak - havde slidt i 178 kilometer for at holde snor i dagens udbrud, var den tyske sprinter ingen steder at se, da tingene skulle afgøres.

Greipel sluttede på en lidt ydmygende 12.-plads og ligner en mand, der er blottet for selvtillid.

Med den overbevisende sejr til Kittel kom der aldrig for alvor spænding på en etape, der fra start udviklede sig som en tro kopi af sprinteretaperne i sidste uge.

De to franskmænd Yoann Offredo (Wanty) og Elie Gesbert (Fortuneo) slap hurtigt afsted efter starten i Périgueux, og de to opbyggede undervejs et hul på knap seks minutter til feltet.

Her havde sprinterholdene dog fuldstændig styr på udbruddet, og få kilometer før målstregen i Bergerec blev de to lykkeriddere med vanlig præcision opslugt af feltet.

Med Arnaud Démare ude af Tour de France var der ingen, der kunne true suveræne Marcel Kittel, der nu er oppe på i alt 12 etapesejre i verdens største cykelløb.

Blandt favoritterne var der som ventet ingen forskydninger efter de 178 harmløse kilometer.

Førende Chris Froome og hans udfordrere kom alle hjem med hovedfeltet, og sådan vil det formentlig ende igen onsdag, hvor en ny flad etape venter.

Her skal feltet køre 203 kilometer fra Eymet til Pau for foden af Pyrenæerne.