Sur Mourinho udvandrer fra interview efter United-skuffelse

Manageren var så frustreret efter Manchester Uniteds 0-0-kamp mod Hull, at han gik fra et interview i vrede.

Det blev tilsyneladende for meget for holdets manager, José Mourinho, der stormede fra et interview efter kampen.

Manchester Uniteds håb om at kvalificere sig til Champions League fik et tilbageslag, da United spillede 0-0 mod Hull onsdag aften.

Mourinho hentydede først over for journalisten, at dommerne havde dømt til fordel for Hull i kampen.

Da journalisten bad den portugisiske manager om at uddybe, blev Mourinho sur.

- Hvis du ikke ved noget om fodbold, så bør du ikke have en mikrofon i hånden, sagde manageren ifølge nyhedsbureauet AFP, før han skred fra interviewet.

Det er ikke svært at forstå frustrationen i Manchester United-lejren, der kunne have halet ind på både Chelsea, Arsenal, Liverpool og Tottenham, der alle tabte point i runden.

Til gengæld tabte det røde Manchester-hold terræn til bysbørnene fra Manchester City, der vandt 4-0 på udebane over West Ham United.

Og stemningen hos Manchester Citys manager, Pep Guardiola, var da også noget bedre, end den var hos Mourinho.

Inden kampen havde Guardiola overrasket mange ved at bænke stjerneangriber Sergio Agüero og det normale førstevalg i målet, Claudio Bravo.

Men unge Gabriel Jesus, der havde fået startpladsen i stedet for Sergio Agüero, spillede en brandkamp, og det vakte stor glæde hos Guardiola.

- Gabriel Jesus kæmper, og han har et instinkt for at score mål. Han er også god til at lægge op til andre, sagde Guardiola efter kampen ifølge AFP.

Gabriel Jesus scorede en enkelt gang i kampen, hvor Citys unge spillere strålede.

- Vi spillede med tre oppe foran, der næsten har en gennemsnitsalder på 20 år. Det tror jeg, vores fans er glade for. De spillere er klubbens fremtid, sagde Guardiola med henvisning til Raheem Sterling (22 år), Leroy Sane (21 år) og Gabriel Jesus (19 år).