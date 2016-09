Superrunde sikrer McIlroy sejren i guldrandet turnering

Englænderen Paul Casey gik ud til sidste runde som en klar nummer et med et forspring på tre slag til nummer to. Men Casey gik en sløj runde i to slag over par og endte to slag efter McIlroy på en andenplads.

Mandagens topresultat kan vise sig at være mange millioner værd for McIlroy. I første omgang får han et beløb svarende til cirka ti millioner kroner, men det beløb kan stige betragteligt, hvis han også formår at præstere i de kommende to afdelinger af FedEx Cup.

FedEx Cup er en turneringsserie på fire turneringer. Efter hver turnering skæres antallet af spillere ned, så det til sidst kun er de 30 spillere med flest FedEx Cup-point, som får lov til at deltage i sæsonfinalen, der kaldes "Tour Championship".

Den spilles i år i slutningen af september.

Den samlede vinder af FedEx Cup kan sætte ti millioner dollar ind på bankkontoen. Beløbet svarer til næsten 67 millioner kroner.