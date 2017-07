Superligafans får mest for pengene i FCN - Horsens dyrest

Cuponation har gennemgået priserne for et sæsonkort med adgang til klubbernes hjemmekampe, en hjemmebanetrøje og et halstørklæde i hver af de 14 superligaklubber.

Billigst er det i Farum, hvor fans af FCN må op med 1198 kroner for at få fingre i sæsonkort, trøje og halstørklæde, mens prisen i AC Horsens lander på 2000 kroner for det samme.

OB tilbyder sine fans det billigste sæsonkort i Superligaen til 595 kroner. Til sammenligning tager AC Horsens 1500 kroner for et sæsonkort, hvilket er det dyreste i ligaen.

Sønderjyske og oprykkerne fra Hobro og Helsingør kræver 1200 kroner for et sæsonkort, mens fans af AGF slipper en krone billigere.

Mestrene fra FC København er nummer ni i opgørelsen med en samlet pris på 1793 kroner for sæsonkort, trøje og halstørklæde. Brøndby er næsten 100 kroner billigere på grund af en lavere pris på en hjemmebanetrøje.

Både FCK og Brøndby placerer sig midt i feltet, når det kommer til et sæsonkort til 995 kroner.

Sådan ser Cuponations prisopgørelse ud for et sæsonkort, en hjemmebanetrøje og et halstørklæde:

1. FC Nordsjælland: 1198 kroner.

2. OB: 1245 kroner.

3. Silkeborg: 1300 kroner.

4. Randers FC: 1379 kroner.

5. FC Midtjylland: 1600 kroner.

6. AaB: 1647 kroner.

7. Lyngby: 1649 kroner.

8. Brøndby: 1694 kroner.

9. FC København: 1793 kroner.

10. FC Helsingør: 1800 kroner.

10. Sønderjyske: 1800 kroner.

12. Hobro: 1850 kroner.

13. AGF: 1899 kroner.

14. AC Horsens: 2000 kroner.