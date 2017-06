Superligaen får syv dommere på kontrakt i næste sæson

- Klubberne har været glade for den aftale, vi indgik for to år siden, og det er et stort ønske fra alle at fortsætte udviklingen af kvaliteten af topdommerne.

- Bedre arbejdsvilkår er med til at skabe bedre præstationer på banen, og det er noget, alle har interesse i, siger formand for Divisionsforeningen Thomas Christensen i en pressemeddelelse.

- Det er godt for dommerne som helhed, godt for kampene og godt for dansk fodbold, siger DBU-formand Jesper Møller.

Jakob Kehlet og Mads-Kristoffer Kristoffersen har i to år været ansat på deltid af DBU, og nu får fem af deres kolleger samme mulighed.

Alle superligadommere kan søge om at få en af de fem stillinger, skriver DBU.

Aftalen med syv deltidsprofessionelle dommere løber frem til udgangen af 2021.