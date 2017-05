Superligadommer erkender kampafgørende fejl

Kristoffersens dom i situationen var mål til FC Midtjylland, en dom han nu ærgrer sig over.

- Fra min position kunne jeg ikke vurdere, om bolden var ude. Så jeg afventede min linjedommer, og han sagde at bolden var i spil, og derfor kørte vi videre, siger Kristoffersen.

- I næste fase kunne jeg havde dømt straffesparket, men det var en større fordel for FC Midtjylland, at de fik chancen for at score.

- Men vi er selvfølgelig mega trætte af det her. Det er aldrig sjovt, at vi skal ind og afgøre en kamp, som det skete her, siger Kristoffersen.

Spillere fra både FC Nordsjælland og FC Midtjylland var tydeligt klar over, at bolden var ude, men spillernes reaktion var ikke med i Kristoffersens vurdering.

- Det er altid svært det med at kigge på spillernes reaktion. Vi skal jo vurdere på det, vi ser. Hvis vi ser på reaktionen, bliver det mere subjektivt, mens vi skal vurdere objektivt på det, der sker.

Mads-Kristoffer Kristoffersen dømmer også internationalt, hvor han udover de to linjedommere og fjerdedommeren også har to måldommere med sig.

Det er ikke indført i Superligaen, men ifølge Kristoffersen ville en måldommer have kunnet forhindre dagens fejl.

- Det er noget klubberne og Divisionsforeningen skal blive enige om, for det er noget, som koster penge. Men en måldommer ville 100 procent sikkert kunne have hjulpet mig i denne situation, siger Kristoffersen.

- Med to måldommere har man fire øjne ekstra, så man kan dække banen af på en anden måde, siger han.

Blandt andet i Champions League og Europa League benyttes der måldommere.