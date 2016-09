Sult og passion manglede hos Eriksens Tottenham

- Dette var en fantastisk mulighed for os. Vi har ventet længe på at komme i Champions League, og vi kæmpede meget i sidste sæson for at være her. Følelsen er nu, hvorfor gjorde så ikke mere?

- Vi skal vise mere sult på banen. Vi skal især vise os frem på en anden måde end i første halvleg, siger manageren.

Tottenham, som havde Christian Eriksen med i hele opgøret, er tilbage i Champions League efter fem år ude i kulden, og det blev fejret med et fremmøde på over 85.000 tilskuere på Wembley.

Monaco bragte sig foran 2-0 i første halveg, hvor hjemmeholdet lige inden pausefløjt reducerede.

De to øvrige hold i gruppe E er Bayer Leverkusen og CSKA Moskva, som spillede 2-2 i Tyskland.

Tottenhams næste kamp er mod russerne på udebane.