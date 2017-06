Succestræner tager endnu en sæson i Ribe-Esbjerg

Begge har sagt ja til at fortsætte samarbejdet, skriver JydskeVestkysten.

- Det er jeg tilfreds med. Jeg glæder mig meget til det fremtidige arbejde i Ribe-Esbjerg.

- Jeg føler mig overbevist om, at vi også er i stand til at lave rigtig fine resultater i næste sæson, men vi kan nok være ret sikre på, at de andre hold i ligaen er færdige ved at undervurdere os, siger Uhrenholt til netmediet jv.dk.

Tidligere på måneden lagde han ikke skjul på sin utilfredshed med, at han ikke kunne få svar på, om han skulle stå i spidsen for holdet i den kommende sæson.

Klubben havde valgt at opsige hans kontrakt med virkning fra september, og Uhrenholt beskrev det som at få en pistol for panden.

Men nu er en etårig aftale altså faldet på plads.

- Vi har så aftalt, at den skal genforhandles noget tidligere næste gang. Så mon ikke alt ender med at blive, som det skal være. Det tror jeg, siger træneren.

Den sportslige ledelse kommer ud over trænerduoen til at omfatte den tidligere topmålmand Sune Agerschou, der vender tilbage til klubben som sportschef.