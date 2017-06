Succestræner David Nielsen forlænger med Lyngby

Det oplyser Lyngby i en pressemeddelelse.

Efter Lyngbys mange gode præstationer gennem sæsonen er David Nielsen et varmt navn, når snakken går på trænerrokader i Superligaen. Selv mener han dog, at han sagtens kan udvikle sig ved at blive i Lyngby.

- Til syvende og sidst er det en beslutning, der er taget med hjertet og maven. Det er ikke altid, man har mulighed for at vælge med de to dele i fodbold, siger David Nielsen i et liveinterview på TV3+.

- Man kan altid blive fristet af andre tilbud, men omvendt er det også mit første år i Superligaen, og jeg er meget realistisk. Jeg træner Lyngby, og jeg sidder ikke og venter på, at den tabende Champions League-finalist ringer til mig, tilføjer han.

Bestyrelsesformand Torben Jensen er glad for, at man kan holde på succestræneren.

- Jeg er glad og taknemmelig over, at David har takket ja til en forlængelse med Lyngby Boldklub. Det er åbenlyst for enhver, at David og hans team har leveret en fantastisk præstation.

- Vi tror på, at David er den helt rigtige mand i spidsen for superligaholdet i Lyngby Boldklub. Og vi tror på, at vi som klub stadig har et stort potentiale at indfri, siger Torben Jensen i en pressemeddelelse.

I næste sæson skal Lyngby spille kvalifikation til Europa League.