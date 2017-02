Stortalents geniale assist giver Dortmund sejr i topkamp

Ousmane Dembélé viste lækkerier, da hans assist til Pierre-Emerick Aubameyang gav Dortmund sejr over Leipzig.

Dortmund-sejren var fuldt fortjent og burde have været større, men Leipzig må alligevel ærgre sig over, at man ikke fik point, da Bayern München tidligere lørdag kun fik 1-1 mod Schalke 04.

Yussuf Poulsen fik alle 90 minutter på banen, da RB Leipzig mistede et skridt i guldkampen til Bayern München med et 0-1-nederlag ude mod Borussia Dortmund.

Leipzig er nu fire point efter sydtyskerne i spidsen. Dortmund er otte point efter Leipzig på en delt tredjeplads.

Det var Dortmund, som med stor aggressivitet fra kampens start fik overtaget i boldbesiddelse.

Hver gang Leipzig fik fat i bolden, var Dortmund-spillerne lynhurtigt fremme i et hidsigt genpres, som gæsterne havde svært ved at spille sig ud af.

Flere gange var der tilløb til store chancer for Dortmund, men Leipzig har et af ligaens bedste forsvar, og derfor lykkedes det længe gæsterne at holde Dortmund fra fadet.

Der skulle da også en flot solopræstation til for at nedbryde Leipzig-defensiven.

I højre side trillede det 19-årige stortalent Ousmane Dembélé bolden den ene vej forbi en modstander og løb forbi ham den anden vej. Det gjorde han en gang mere på den næste modstander, der forsøgte at stoppe ham.

Fremme ved feltet i højre side hamrede han et millimeterpræcist indlæg ind i panden på bundesligatopscorer Pierre-Emerick Aubameyang. I et tomt mål kunne han let heade bolden ind til 1-0.

Leipzig rykkede længere frem på banen efter pausen, og det gav Dortmunds lynhurtige offensiv gode vilkår i kontrafasen.

Både Marco Reus og Aubameyang fik kæmpe chancer i det første kvarter af anden halvleg, men begge afsluttede ringe.

Især Reus fik et par gedigne tilbud mere, men den normalt så dygtige tysker ramte slet ikke dagen.

Det var tæt på at blive kostbart. Dybt inde i overtiden fik gæsterne bolden i mål, men scoringen blev underkendt for offside.

Den langsomme gengivelse så ud til at underbygge dommerens vurdering, og så fik Dortmund de tre point.