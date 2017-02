Storspillende Frederik Andersen taber skandinavisk duel

De to målmænd brillerede, da Frederik Andersens Toronto tabte til New York Rangers efter straffeslag.

Alligevel har Toronto Maple Leafs' danske NHL-målmand, Frederik Andersen, grund til at være mellemfornøjet, for det canadiske mandskab tabte nemlig natten til fredag med 1-2 efter straffeslag på egen is til New York Rangers.

Og ikke nok med det: Andersens store præstation blev overstrålet af hans svenske kollega i Rangers-målet, Henrik Lundqvist, som blev hyldet som kampens profil.

- Det var en sjov målmandskamp, og vi har stor respekt for hinanden. Det er sjovt at spille sådan nogle kampe, men jeg ville selvfølgelig foretrække at have vundet, siger Frederik Andersen til nhl.com.

Det tætte opgør bølgede fra den ene ende til den anden, men trods store chancer til begge hold endte det hele i en afgørelse på straffeslag.

Her scorede Rangers to gange, mens kun supertalentet Auston Matthews havde succes for hjemmeholdet i den nervepirrende disciplin.

Dermed endte det hele med Torontos syvende nederlag i otte straffekonkurrencer i denne sæson.

- Vi ramte overliggeren i overtiden, og det er jo ikke, fordi vi ikke forsøger at vinde. Vi forsøger at vinde på straffeslag også, siger Toronto-træner Mike Babcock til nhl.com.

- Det havde været en god kamp for Frederik Andersen at vinde. "Freddie" har gjort alt for os, og det ville have været dejligt, hvis vi havde scoret nogle mål for ham, siger Babcock.

Trods nederlaget holder Toronto Maple Leafs sig fortsat lige akkurat inde blandt de hold, der skal videre til playoffkampene efter grundspillet.

Med 68 point for 60 kampe er Andersen og holdkammeraterne på tredjepladsen i Atlantic Division, men der er lang vej endnu. Holdet mangler 22 kampe, inden grundspillet er slut.