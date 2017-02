PGA-turneringen Genesis Open blev afbrudt på grund af storm under fredagens anden runde.

Storm afbryder PGA-turnering efter ny lunken Kjeldsen-runde

Arrangørerne blev nødt til at træffe beslutningen om at stoppe spillet, da en storm bevægede sig mod Riviera Country Club i Los Angeles, hvor turneringen bliver afholdt.

Vilde vindforhold og voldsomme regnskyl stoppede fredag den amerikanske PGA-turnering Genesis Open midt under anden runde. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Spillet blev stoppet, kort efter at et eukalyptustræ var væltet ned over den regnvåde bane.

På det tidspunkt var venezuelanske Jhonattan Vegas godt i gang med at spille sig op i førerfeltet.

Vegas havde indtil da brilleret under de vanskelige forhold. Fire birdies og en enkelt bogey efterlod ham på syv slag under par, da spillet blev stoppet på 14. hul.

Han lægger nu på en samlet førsteplads sammen med Sam Saunders, der ikke nåede at indlede sin anden runde af turneringen.

Jason Kokrak, der sluttede på en andenplads i turneringen sidste år bag Bubba Watson, ligger igen på en andenplads med seks slag under par. Han blev afbrudt på tiende hul.

Danske Søren Kjeldsen nåede at færdiggøre sin anden runde i 71 slag. Han ligger foreløbig på en delt 100.-plads tre slag over banens par.

Søren Kjeldsens drøm om at indtage USA med storm har indtil videre lidt et knæk. Golfspilleren har efter sine tre første turneringer på PGA Touren i 2017 endnu ikke klaret et cut.