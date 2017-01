Storhold undviger hinanden i FA Cup-lodtrækning

Mandagens lodtrækning til FA Cuppens fjerde runde fik kun det lokale mundvand hos tilhængerne i et par mindre klubber til at løbe.

Den danske målmand Jakob Haugaard skiftede i weekenden på en lejeaftale fra Stoke til Wigan, men trods skiftet til næstbedste række kan han måske se frem til en stor kamp.

Wigan trak nemlig mægtige Manchester United.

Haugaard debuterede og imponerede lørdag for Wigan, og han håber givetvis på, at han også får lov til at vogte målet, når Wigan drager til Old Trafford.

Andreas Bjelland og Lasse Vibe i Brentford i næstbedste række står også over for noget af en mundfuld. Holdet skal til Stamford Bridge for at møde Premier Leagues førerhold, Chelsea.

Lodtrækningen for de største Premier League-klubber ser således ud:

*Tottenham vs. Wycombe

*Derby vs. Leicester

*Plymouth/Liverpool vs. Wolverhampton

*Southampton/Norwich vs. Arsenal

*Chelsea vs. Brentford

*Manchester United vs. Wigan

*Middlesbrough vs. Accrington

*Crystal Palace/Bolton vs. Manchester City