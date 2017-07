Storebror Gytkjær forventer at slå lillebror i Europa

De to klubber mødes over to dueller, og forventningen i Polen er, at Lech Poznan går videre.

- Poznan er jo en kæmpestor klub i Polen, så det forventes, at man skal ud i Europa.

- Det vil være en skuffelse, hvis vi ikke kommer videre, siger Christian Gytkjær til NTB.

- Det er klart, at Haugesund har et godt udgangspunkt, fordi man er i gang med sæsonen. Mange hold i Europa - os selv inklusive - er ved at forberede os.

- Jeg er spændt på, hvor vi står, men der er ingen tvivl om, at vi går efter at avancere, fortæller angriberen.

27-årige Christian Gytkjær har en fortid i Haugesund og blev i sidste sæson topscorer for Rosenborg i den norske Eliteserie. Herefter gik turen videre til 1860 München i Tyskland før sommerskiftet til Lech Poznan.

I vinter skiftede den tre år yngre lillebror Frederik Gytkjær fra Lyngby til Haugesund, der midtvejs i den igangværende sæson er nummer otte i den bedste norske fodboldrække.

- Det bliver selvfølgelig en speciel kamp, fordi min bror Frederik spiller for Haugesund, siger Christian Gytkjær.

- Vi er i kontrakt hver dag, så vi har allerede snakket om kampen. Det bliver spændende, siger han.

Storebror Gytkjær har blot været i Lech Poznan i ti dage og ved endnu ikke, om han bliver udtaget til truppen til den første Europa League-kamp mod Haugesund.