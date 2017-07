Stolt Wozniacki: Kunne lige så godt være hjemme nu

Danskeren var to bolde fra nederlag i modstanderens serv, men vendte kampen på hovedet og vandt efter en suveræn afslutning, hvor modstanderen fra Estland blev tvunget til mange fejl.

Caroline Wozniacki oplevede lørdag et af karrierens største Wimbledon-øjeblikke, da hun var så godt som ude af turneringen, men alligevel vandt 3-6, 7-6, 6-2 over Anett Kontaveit.

- Det var en rigtig god sejr. Jeg kunne ligeså godt have været hjemme nu. Men jeg blev ved med at kæmpe, og det er jeg allermest stolt af. At jeg kæmpede, selv om jeg ikke spillede op til mit bedste.

- Det er et comeback, jeg kan være stolt af. Det er ikke nemt på græsset. Slet ikke mod én, der server godt og spiller hårdt og fladt, siger Caroline Wozniacki.

Hun var nede med et sæt og 4-5 i andet sæt.Kontaveit førte endda 30-0 i egen serv og var altså kun to bolde fra sejren.

- Jeg tænkte bare, at jeg skulle have så mange returneringer ind som muligt og holde presset på hende og håbe på muligheden. Det gjorde, at jeg så kom på 5-5.

- Så tabte jeg mit eget serveparti til 5-6, men jeg tænkte, at kunne jeg bryde hende én gang, kunne jeg gøre det igen. Det lykkedes heldigvis. Så fik jeg rimelig hurtigt overtaget i tiebreaken.

- Da jeg var ude af den farlige situation, blev jeg ved med at holde presset. Hun lavede et par fejl, og det gav luft til mig, fortæller Wozniacki.

Spørgsmål: Fornemmede du, at hun blev nervøs?

- Ja, en lille smule, det blev hun helt sikkert. Jeg gik efter slagene, spillede som jeg kan uden at have noget at tabe.

- I tredje sæt følte jeg, at jeg havde momentum og blev ved med at holde det. Jeg fik brudt fra start, og det var godt. Så koncentrerede jeg mig bare om at holde min serv, lyder det fra danskeren.

I ottendedelsfinalen på mandag skal femteseedede Wozniacki møde amerikaneren Coco Vandeweghe.