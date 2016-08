Artiklen: Stolt Rønnow er klar til at tage over for Schmeichel

Stolt Rønnow er klar til at tage over for Schmeichel

- Jeg føler mig klar, og jeg føler, at jeg er inde i en rigtig god periode. Det viste jeg også mod Liechtenstein, hvor jeg ikke var påvirket af, at det var en A-landskamp. Jeg fik spillet mit spil, selv om det var begrænset, hvor meget der var brug for det målmandsmæssige.

- Det giver selvfølgelig sult for mere, at jeg efter et halvt år i truppen har fået min debut. Det er jeg stolt over. Målsætningen har hele tiden været bare at bide mig fast i truppen, siger Frederik Rønnow.

Bliver Kasper Schmeichel klar til søndagens kamp, ved Rønnow godt, at Schmeichel er Åge Hareides klare førstevalg i målet.

- Jeg tror, alle ved, at det er Kasper Schmeichel, der er førstemålmand her på holdet. Det er på grund af en skade til ham, at jeg spillede, og det kan jeg ikke juble over, selv om jeg er glad for at have fået min debut, siger Rønnow.

Op til kampen mod Liechtenstein duellerede Rønnow med Jonas Lössl om at blive valgt til at starte inde. Rønnow vandt duellen, men først efter 85 minutter fik han noget at lave, da han måtte sprælle for at redde et lumsk langskud.

Spørgsmål: Havde du håbet på at få mere at lave, nu når du endelig fik chancen for at vise dig frem i kamp?

- Både og. Jeg kunne ikke forvente mere, og vi vidste på forhånd, at vi ville være dominerende, og det var måske også derfor, at jeg fik chancen. På trods af at det var begrænset, hvor meget jeg havde at lave, så fik jeg vist det, jeg gerne ville, siger Rønnow.

Åge Hareide fortæller, at han valgte Rønnow frem for Lössl, fordi Brøndby-målmanden er bedre til at bruge fødderne.

- Frederik Rønnow er meget hurtig og god med fødderne. Jeg synes, at Jonas Lössl er en lidt anden type målmand. Hvis vi havde spillet mod et hold, som slår mange bolde ind i feltet, er Lössl nok lidt bedre end Frederik Rønnow. Men mod et hold, der satser på kontraer, er Frederik bedre, siger landstræneren.