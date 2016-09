Stolt Kerber høster frugten af et års benhårdt arbejde

For Kerber selv er titlen i US Open kulminationen på et år med fokus, hårdt arbejde og disciplin.

Natten til søndag dansk tid vandt hun US Open med en finalesejr over Karolína Plísková og fortrænger samtidig Serena Williams fra verdensranglistens førsteplads.

- Jeg vidste, at jeg havde spillet til at slå de bedste og være tålmodig og arbejde hårdt. At se det arbejde bære frugt er den bedste følelse.

- Jeg har brugt mange timer på træningsbanerne, svedende og alting, og man spiller for at opleve dette øjeblik på center court i finalen med et fantastisk publikum, siger Angelique Kerber efter kampen ifølge US Opens hjemmeside.

Hun fortæller, at det især er benhård fysisk træning og mere intensitet under alle træninger, der har båret frugt.

Op til årets sidste grand slam-turnering har der været en del snak om, at hun kunne overtage førstepladsen på kvindernes verdensrangliste. Endnu et aspekt, der har lagt pres på hendes skuldre.

Men hun er stolt over den måde, hun har håndteret presset på.

- Da jeg ankom, spurgte alle mig om førstepladsen. Det har jeg også skullet håndtere, og jeg har prøvet at forbedre mig på dette punkt, siger Kerber.

Med to grand slam-titler i år vil der formentlig blive hevet og flået i Kerber fra mange sider den kommende tid. Men det har hun ikke skænket mange tanker - endnu.

- Jeg tror, at når jeg sidder i flyet i lufthavnen og har et par minutter for mig selv, vil jeg tænke på det. Jeg tager hjem nu og bruger et par dage med min familie og mine venner. Det er nok der, det for alvor går op for mig, hvad der er sket over de seneste måneder og dage, siger hun.

Kerber er den første tyske kvinde til at vinde US Open siden 1996, hvor hendes forbillede og mentor Steffi Graf vandt.

Og præstationen er da heller ikke gået ubemærket hen i Tyskland, hvor landets præsident, Joachim Gauck, var en af de første til at ringe og ønske Kerber tillykke.