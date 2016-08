Stoke lejer Wilfried Bony for sæsonen i Manchester City

Wilfried Bony kom til Manchester City fra Swansea i 2015 for et beløb i omegnen af 275 millioner kroner.

Klubbens manager, Mark Hughes, fortæller, at det ikke tog lang tid at beslutte sig for at tilknytte angriberen til klubben.

- At hente Wilfried Bony til Stoke krævede ikke mange overvejelser for at være helt ærlig, for han kender Premier League, og han har scoret mange mål på dette niveau, siger Hughes.

- For 18 måneder siden blev han købt for et kæmpe beløb, så vi ved, at vi henter en angriber af højeste kvalitet.

Mark Hughes fortæller desuden, at han ikke var overrasket, da Manchester City købte Bony i Swansea for 28 millioner pund, som dengang svarede til 275 millioner kroner, for omtrent halvandet år siden, men at han er overrasket over, at Bony ikke har haft den store succes i City.

Den 27-årige ivorianer har scoret 130 mål i sine 278 kampe i karrieren.