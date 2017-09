Stoke driller Mourinhos tophold i Premier League

Gæsterne havde det svært mod de hårdt kæmpende værter, der bragte sig på 1-0 kort før pausen, da Eric Maxim Choupo-Moting kurede ind i bolden og hamrede et indlæg op i nettaget.

En sløset markering af Eric Bailly i United-forsvaret gjorde det lidt for nemt for Stoke-angriberen at styre bolden i mål.

Stort set med det samme fik gæsterne udlignet til 1-1, som også var pausestillingen.

Et hjørnespark blev forlænget til høje Paul Pogba, der headede bolden ned i nakken på holdkammeraten Marcus Rashford - lidt tilfældigt sprang bolden ind i Stoke-målet.

Efter en lille times spil gjorde Romelu Lukaku det til 2-1 for United, da han først sparkede ind i Stoke-keeper Jack Butlands parade. Belgieren fulgte selv op og sparkede United i front.

Hjemmeholdet kom med et hurtigt modsvar, da Eric Maxim Choupo-Moting fem minutter senere headede Stoke på 2-2.

Et hjørnespark blev sendt over mod bageste stolpe, hvor United-forsvarer Phil Jones mistede fodfæstet, og så kunne Choupo-Moting ugeneret sikre Stoke det ene point.

José Mourinho sendte tre offensive folk ind fra bænken i et forsøg på at få alle tre point. Det gav flere gode muligheder, og i overtiden leverede Stoke-keeper Jack Butland en fremragende refleksredning på målstregen i forbindelse med et hjørnespark.

Manchester United topper den engelske liga med ti point efter fire spillerunder. Stoke har fem point midt i tabellen.