Steinlein forfremmes i FCM - Ove Pedersen får comeback

- Vi har taget nogle store skridt i den rigtige retning over de seneste to år, og med bestyrelsens beslutning om at tilføre endnu flere ressourcer til den kommercielle afdeling har jeg sammen med mit team nu fået muligheden for at løfte omsætningen endnu mere.

- Claus og jeg har haft et stærkt samarbejde over de seneste to år, og med hans nye rolle ser jeg frem til, at det bliver endnu tættere, siger Jacob Jørgensen til FCM's hjemmeside.

Klubben meddeler, at den i de kommende måneder vil arbejde på at ansætte en sportschef som afløser for Claus Steinlein, der indtil videre fortsat vil varetage de sportslige opgaver.

FC Midtjylland vil fremover blandt andet have øget fokus på at købe og sælge spillere.

Den tidligere FCM-træner Ove Pedersen bliver ansat som assisterende sportschef, og han får blandt andet til opgave at udvikle spillersalg og spillerkøb, meddeler FCM.

62-årige Ove Pedersen førte i 2002 FC Midtjylland til DM-bronze, hvorefter han skiftede til Esbjerg, som han siden trænede i to omgange.

Veteranen har også været hos AGF, FC Vestsjælland, OB, FC Fredericia og Hobro.