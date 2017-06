Statsministeren bakker op om kronprinsens IOC-drømme

- Jeg har noteret mig, at kronprinsen bekræfter, at han ønsker at genopstille til IOC. Det er kronprinsens beslutning, og den bakker regeringen op om, udtaler statsministeren i meddelelsen.

- Kronprinsen er en stærk repræsentant for Danmark i IOC. Han har gennem sit medlemskab været med til at sætte fokus på unge og idræt, siger statsministeren videre.

Danmarks kommende konge tilkendegav allerede for et års tid siden over for Berlingske, at han var motiveret for at fortsætte sit arbejde i IOC.

Han overtog pladsen i IOC fra Kai Holm, men Kronprins Frederiks arbejde i den magtfulde sportspolitiske organisation har ikke kun fået rosende ord med på vejen.

En del kritikere har svært ved at forstå, hvordan han kan bibeholde sin status som neutral, som alle i det danske kongehus skal indtage, når han sidder i IOC.

Statsministeren er dog udelukkende positivt stemt overfor kronprinsens ambition om at genopstille.

- Kronprinsen er en fast og meget værdsat støtte for de danskte atleter, når Danmark kæmper om medaljer ude i verden. Det skyldes hans oprigtige og dybfølte engagement i atleterne og deres sport. Det har jeg stor respekt for, udtaler Lars Løkke Rasmussen i pressemeddelelsen.