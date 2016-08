Frederik Andersen holdt rent bur i Danmarks testsejr over Letland.

Stærkt ishockeylandshold viser OL-form med sikker sejr

Med otte NHL-spillere på isen vandt Danmark 3-0 over Letland på vej mod OL-kvalifikationen i de kommende dage.

I sin stærkeste formation nogensinde blev det danske hold bedre, som kampen skred frem og var et niveau over hjemmeholdet i de sidste 40 minutter i den næsten mennesketomme hal i Riga.

Det danske ishockeylandshold kan rejse til Hviderusland og de kommende dages OL-kvalifikation med en vis optimisme, efter et danskerne tirsdag vandt generalprøven på udebane mod Letland med 3-0.

Med otte aktuelle NHL-spillere og flere andre med en fortid i den nordamerikanske liga har landstræner Jan Karlsson et efter danske forhold unikt materiale til rådighed, men til gengæld har han ikke haft meget tid til at nørkle med detaljerne.

Første periode blev da også en sjældent usammenhængende omgang, men det viste sig snart, at roderiet primært handlede om, at spillerne lige skulle finde sig selv og hinanden på et tidspunkt af året, hvor mange af dem ikke har spillet betydende kampe endnu.

Kaptajn Frans Nielsen var eksempelvis fløjet direkte ind fra USA til sin første landskamp i fire år, og den lange rejsedag og den markante tidsforskel må nødvendigvis have sat sine spor.

Nielsen leverede dog en rutineret indsats som bindeled i førstekæden, hvor han havde Mikkel Bødker og Nicklas Jensen ved siden af sig, og han scorede kvikt Danmarks andet mål direkte på faceoff fem minutter inde i anden periode.

Det var Malmö-spilleren Nichlas Hardt, der sørgede for 1-0, da han konsekvent udnyttede en løs chance i første periode, hvor holdet ellers levede livet lidt farligt.

Med ti minutter tilbage af kampen gjorde topscoreren fra VM i maj, Nicklas Jensen, det til 3-0 ved at sende pucken i et gabende tomt mål i powerplay.

Trods den væsentlige forbedring i de sidste to perioder, er der dog rigelig plads til at hæve niveauet yderligere, inden det bliver alvor med den første OL-kvalifikationskamp mod Hviderusland på torsdag.

Nicklas Jensens scoring pyntede på powerplaystatistikken, men generelt var overtalsspillet mildt sagt hakkende.

Andenkæden med den velspillende Peter Regin som center mellem spirrevipperne Nikolaj Ehlers og Oliver Bjorkstrand rummer så mange individuelle kvaliteter, at den bør blive farligere, end den var i Arena Riga tirsdag aften.

I målet leverede Frederik Andersen dog en glimrende præstation, og alt i alt er en udesejr på 3-0 over Letland en solid ballast at slæbe med til Minsk, hvor Hviderusland, Slovenien og Polen står i vejen for ishockeylandsholdets første deltagelse i vinter-OL nogensinde.