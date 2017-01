Stærke svenskere sørger for dansk gruppesejr ved VM

Danmark er sikker på at vinde den indledende gruppe ved VM efter Sveriges sejr over Qatar.

Det står klart, efter at Sverige efter en ny stærk præstation hentede en overbevisende 36-25-sejr over netop Qatar og dermed forpurrede qatarernes sidste mulighed for at vinde gruppen.

Selv med et nederlag på fredag kan Danmark ikke fortrænges fra førstepladsen, selv om Sverige og Egypten begge kan opnå pointlighed.

Danmark har nemlig besejret både svenskerne og egypterne og er dermed bedre i det indbyrdes regnskab, som kommer i spil, hvis to hold står lige.

Et koncentreret svensk hold overlod intet til tilfældighederne og sørgede hurtigt for afgørelsen.

Ved pausen førte svenskerne hele 19-12, og senest der stod det klart, at der ikke var noget at stille op for Qatar, der er kommet til VM i en svækket udgave i forhold til holdet, der vandt VM-sølv på hjemmebane for to år siden.

Med en stærkt spillende Niclas Ekberg i spidsen øgede svenskerne i anden halvleg føringen til 26-15, og publikum til aftenkampen i Paris fik ikke meget spænding for deres entréeuro.

Med resultatet ligger det også fast, at Danmark skal spille ottendedelsfinale i Albertville på søndag mod nummer fire fra gruppe C. Det bliver formentlig Hviderusland eller Chile.